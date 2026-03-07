A Madrid l' Istituto Cultura celebra la Settimana dell' arte contemporanea italiana

A Madrid, l'Istituto Italiano di Cultura ha organizzato una serata dedicata all'arte contemporanea italiana, coinvolgendo operatori del settore come galleristi, collezionisti e critici. L’evento si è svolto ieri sera e ha fatto parte della Settimana dell’arte contemporanea italiana. La serata ha visto la partecipazione di numerosi professionisti presenti in città per la 45ma edizione della fiera internazionale Arco.

Una serata conviviale dedicata agli operatori del settore dell'arte contemporanea ha riunito ieri sera all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid galleristi, collezionisti e critici presenti nella capitale iberica per la 45ma edizione della fiera internazionale Arco. L'incontro ha coronato la prima Settimana dell'arte contemporanea italiana, iniziativa lanciata dall'IIC di Madrid, inaugurata il 3 marzo negli spazi del Palazzo di Abrantes. Gli spazi interni ed esterni del Palazzo di Abrantes sono stati trasformati per l'occasione in luoghi di dialogo e sperimentazione artistica.