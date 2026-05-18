Morta improvvisamente a 25 anni Luna Jordan l’attrice che aveva denunciato il lato oscuro del cinema tedesco

Da cinemaserietv.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane attrice di 25 anni è deceduta improvvisamente a Berlino, suscitando scalpore nel mondo del cinema tedesco e austriaco. La donna aveva recentemente denunciato aspetti negativi legati al settore cinematografico in Germania, attirando l’attenzione sui problemi interni dell’industria. La notizia della sua morte ha generato molte reazioni tra colleghi e addetti ai lavori, che hanno espresso cordoglio sui social e nei commenti pubblici. La sua scomparsa rappresenta una perdita improvvisa e inattesa per il panorama cinematografico locale.

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La notizia ha scosso il mondo del cinema tedesco e austriaco: Luna Jordan, giovane attrice di grande talento, è morta improvvisamente a Berlino all’età di soli 25 anni. L’agenzia Players ha confermato lunedì 18 maggio che la morte è avvenuta mercoledì 13 maggio 2026, in circostanze che hanno colto tutti di sorpresa. La famiglia ha chiesto riserbo, e né l’agenzia né i familiari hanno fornito dettagli sulla causa del decesso.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da LUNA JORDAN (@lunajordan) Nonostante la giovane età, Luna Jordan aveva già costruito una carriera cinematografica di tutto rispetto. Figlia dell’attrice austriaca Bettina Ratschew, aveva iniziato a recitare molto presto, accumulando esperienze davanti alla macchina da presa sin dall’infanzia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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