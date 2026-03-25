Ginnastica trionfo della squadra giovanile dei Vigili del Fuoco di Arezzo a Montevarchi

Il 22 marzo si sono svolti a Montevarchi i Campionati Regionali Toscani di ginnastica artistica maschile, categoria Gold, riservata agli Allievi. La squadra giovanile dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha ottenuto una vittoria significativa, con una prestazione che ha ricevuto numerosi riconoscimenti durante l'evento. L'appuntamento si è tenuto nel palazzetto dello sport della località toscana.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Prestazione da applausi per i giovani ginnasti del G.S. VVF “I. Gasbarri” di Arezzo ai Campionati Regionali Toscani di ginnastica artistica maschile, categoria Gold (la massima per la fascia Allievi), disputati il 22 marzo al palazzetto dello sport di Montevarchi. La squadra aretina ha conquistato il primo posto in tutte le fasce di età, centrando un vero e proprio “en plein” e confermando l’altissimo livello tecnico raggiunto. Il risultato è il frutto del lavoro costante e appassionato dell’istruttrice Anna Piazza, che ha saputo guidare e valorizzare un gruppo di ginnasti talentuosi e preparati. Grande soddisfazione... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica, trionfo della squadra giovanile dei Vigili del Fuoco di Arezzo a Montevarchi Articoli correlati Giuliana Cresta, primo capo squadra donna dei vigili del fuoco: incarico sulle orme di mio nonnoGarlasco, 23 gennaio 2026 – Il nonno ha vestito la divisa dei vigili del fuoco a Vigevano forse da lì è nata la sua passione per una professione al... Famiglia si perde nel bosco: salvati dal vigili del fuoco di ArezzoSono stati i vigili del fuoco del reparto volo di Arezzo, a bordo dell'elicottero Drago, a salvare una famiglia che si era persa nel bosco. Tutto quello che riguarda Ginnastica trionfo della squadra... Temi più discussi: Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Salvatore nella Coppa Italia Boulder [FOTO]; Paris da leggenda: domina in Norvegia a Kvitfjell e scrive la storia; Fantin, oro nei 100 stile libero S6 ai Mondiali paralimpici di Singapore; Elba sul tetto d’Italia: oro nel Gozzo Master femminile. Incendio distrugge capanno a Marotta: sul posto quattro squadre di vigili del fuocoMAROTTA - I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio poco prima delle 15 in via Primo Maggio a Mondolfo per l’incendio di un capanno contenente varie attrezzature nell'area di una abitazione. corriereadriatico.it Crollo Torre dei Conti, ecco la squadra dei Vigili de Fuoco impiegata nei soccorsi ai Fori ImperialiI vigili del fuoco hanno messo in salvo 4 operai dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiale. Tra le operazioni, il taglio di un palo della luce che ostruiva il passaggio e la rimozione dei ... ilgiornale.it FONTANELLE (TV). GATTO INCASTRATO IN UN TUBO, LIBERATO DAI VIGILI DEL FUOCO Un gattino avventuroso è stato il protagonista di una storia a lieto fine nel pomeriggio di ieri, 24 marzo, a Fontanelle (TV). Il piccolo felino è rimasto incastrato in un tub - facebook.com facebook Dalle ore 6 di stamattina intervento per #incendio al piano terra di un edificio nel quartiere Sant'Anna a #Bari: evacuato l'intero edificio dai #vigilidelfuoco nelle prime fasi del soccorso. In atto ultime opere di messa in sicurezza [ #24marzo 9:30] x.com