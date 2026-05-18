Il torneo dedicato a Piramo Faenzi, che si svolge nel Valdarno, ha visto diversi vincitori nel corso degli anni, tra cui anche il coach di Jannik Sinner, Vagnozzi. La vittoria di Vagnozzi in questa competizione si aggiunge a un particolare legame tra il team del tennista e la zona di Montevarchi. La presenza di questa connessione si inserisce nella narrazione della carriera di Sinner, che ha radici e riferimenti nel territorio. La manifestazione si tiene ogni anno e coinvolge diversi giocatori e allenatori della regione.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Nella storia sportiva di Jannik Sinner c’è anche un piccolo legame con il Valdarno e con Montevarchi. Non solo per le frequentazioni personali che in passato hanno portato il campione altoatesino in città tra passeggiate in centro e cene nei locali della zona, ma anche per un curioso intreccio sportivo che oggi assume un significato particolare alla luce dei successi internazionali del numero uno azzurro. A riportare alla memoria questo collegamento è Marco Faenzi, appassionato di sport e figura conosciuta a Montevarchi, che ricorda come uno dei principali artefici della crescita tecnica di Sinner, l’allenatore Simone Vagnozzi, abbia lasciato il proprio segno proprio sui campi del Tennis Club cittadino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Da Montevarchi al team di Jannik Sinner: anche Vagnozzi vinse il torneo dedicato a Piramo Faenzi

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