Nel settore dell’e-commerce, il modo in cui si confezionano i prodotti influisce direttamente sui costi di spedizione e sulla gestione dei resi. Il peso volumetrico, calcolato in base alle dimensioni dell’imballaggio, determina spesso le tariffe di consegna, incidendo sui margini di vendita. Alcuni materiali di packaging sono scelti per garantire la protezione adeguata, riducendo così le probabilità di resi per danneggiamenti. La scelta del giusto packaging può quindi contribuire a ottimizzare le spese e migliorare l’efficienza logistica.

? Domande chiave Come influisce il peso volumetrico sui costi delle tue spedizioni?. Quali materiali garantiscono la protezione necessaria per evitare i resi?. Perché una scatola troppo grande può distruggere i tuoi margini?. Come impatta la scelta del contenitore sulla fiducia del cliente?.? In Breve Imballaggi 2000 offre oltre 2.000 referenze tra scatole a onda singola e doppia.. L'uso di scatole a doppia onda garantisce resistenza superiore per spedizioni lunghe.. Il calcolo dei corrieri basato sul peso volumetrico penalizza imballaggi con spazi vuoti.. L'integrazione di pluriball e carta protegge i prodotti durante gli spostamenti logistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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