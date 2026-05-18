Il packaging del lusso | Brandart cresce accanto ai big

Il settore del packaging di lusso si sta evolvendo, con Brandart che si afferma come partner per i marchi di alta gamma. La società lavora per sviluppare soluzioni che permettano ai brand di creare esperienze di acquisto più coerenti e riconoscibili nei mercati internazionali. Negli ultimi anni, Brandart ha ampliato la propria presenza collaborando con alcuni dei principali marchi di settore, contribuendo alla realizzazione di packaging che riflettono l’immagine e i valori dei loro prodotti di alta qualità.

AIUTARE i brand dell’alto di gamma a costruire esperienze coerenti e distintive nei mercati internazionali, è questo, da sempre, l’obiettivo di Brandart, azienda con sede a Busto Arsizio, in provincia di Varese, specializzata nella fornitura di packaging e allestimenti per vetrine, spazi retail destinati ai brand del lusso. "Operiamo dietro le quinte dei brand della moda, dell’hi-tech e non solo, nel mercato premium" dice Massimo Paloni, un passato da Bulgari e un futuro nella sostenibilità della moda. Con ricavi pari a 250 milioni di euro nel 2025 e 470 dipendenti, l’azienda punta a raddoppiare il fatturato fino a 500 milioni nei prossimi anni, attraverso crescita organica e acquisizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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