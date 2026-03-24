Al Centro d’Abruzzo è stato avviato il progetto “Mystery Box”, che permette di acquistare pacchi resi dagli acquisti online senza conoscere il contenuto. Il progetto si basa sul riuso dei materiali, con un focus sulla riduzione degli sprechi e sull’attenzione all’ambiente. La formula combina l’effetto sorpresa con un approccio sostenibile, coinvolgendo i clienti in una proposta di shopping più responsabile.

Riuso dei materiali, attenzione all’ambiente e lotta agli sprechi sono i valori che ispirano il progetto “Mystery Box”, un format dedicato allo shopping che combina l’effetto sorpresa con una marcata sensibilità verso tematiche sociali e sostenibili. L’iniziativa mira a dare nuova vita a prodotti provenienti da resi dell’e-commerce, rimanenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi mai ritirati. Il meccanismo è semplice e pensato per coinvolgere i visitatori. Durante i giorni dell’iniziativa sarà possibile recarsi nella galleria del centro commerciale e scegliere una scatola senza poterla aprire e senza conoscere cosa contiene. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Al Centro d’Abruzzo sbarca il progetto “Mystery Box” per l'acquisto al buio dei pacchi resi dell'e-commerce

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