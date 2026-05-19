Dybala apre alla Premier League | futuro Roma ancora in bilico

Paulo Dybala ha dichiarato di essere aperto a un trasferimento in Premier League, indicando un possibile cambiamento di club nella prossima stagione. La sua situazione contrattuale con la squadra attuale rimane in bilico, mentre le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato a un accordo definitivo. Le voci di un interesse da parte di diversi club inglesi si fanno sempre più insistenti, e il futuro dell’attaccante nel campionato italiano appare incerto.

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Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Capitale, con l’Inghilterra che sullo sfondo si trasforma in una tentazione concreta per la prossima stagione calcistica. In attesa che si definiscano i complessi sviluppi contrattuali con la Roma, il fantasista argentino ha iniziato a guardarsi intorno, manifestando un’esplicita apertura verso un eventuale trasferimento in Premier League. A rivelarlo è l’edizione britannica di Sky Sport, secondo cui l’entourage del calciatore avrebbe mostrato un forte gradimento per il massimo campionato inglese, proprio mentre i colloqui per il prolungamento con il club capitolino vivono una fase di totale stand-by. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala apre alla Premier League: futuro Roma ancora in bilico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma-Dybala, futuro in bilico: “Domenica l’ultima all’Olimpico?”Il clima di festa per il successo ottenuto sul campo del Parma è durato solo il tempo di un istante per Paulo Dybala, il cui volto si è oscurato non... Napoli, il futuro di Buongiorno è in bilico: interesse dalla Premier LeagueIl mercato internazionale, ed in particolare quello del Newcastle, torna a intrecciarsi con la Serie A con nuovi possibili scenari che coinvolgono... #Dybala apre alla Premier League: l’indiscrezione dall’Inghilterra, cosa succede romanews.eu/dybala-premier… #ASRoma #RomanewsEU x.com Mercato Roma, Dybala apre al trasferimento in Premier League: le ultimeIl futuro di Paulo Dybala continua a occupare le prime pagine delle cronache giallorosse. Dopo le dichiarazioni post vittoria contro il Parma, il contratto della Joya è diventato uno degli argomenti ... siamolaroma.it Roma, dall'Inghilterra: Dybala apre a un eventuale trasferimento in Premier LeagueRoma, dall'Inghilterra: Dybala apre a un eventuale trasferimento in Premier League - A.S. Roma - Il futuro di Paulo Dybala è ancora da scrivere. L'argentino ha il contratto in scadenza il... - Marione ... marione.net