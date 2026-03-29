Napoli il futuro di Buongiorno è in bilico | interesse dalla Premier League

Il futuro di un difensore di rilievo nel Napoli è oggetto di discussione a causa di un interesse da parte di una squadra della Premier League. Il mercato internazionale, in particolare quello del Newcastle, sta portando a nuove trattative che potrebbero coinvolgere giocatori di alto livello della Serie A. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

Il mercato internazionale, ed in particolare quello del Newcastle, torna a intrecciarsi con la Serie A con nuovi possibili scenari che coinvolgono difensori di primo livello. Dopo aver già pescato in Italia con operazioni importanti, il Newcastle starebbe valutando un nuovo affondo nel nostro campionato. Nel mirino, secondo quanto riportato da Sportsboom.co.uk, ci sarebbe Alessandro Buongiorno, oggi punto fermo della difesa del Napoli. Buongiorno nel mirino: la posizione del Napoli e gli scenari. L’interesse del Newcastle per Buongiorno conferma la volontà del club inglese di continuare a investire su profili già affermati in Serie A, come già accaduto in passato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, il futuro di Buongiorno è in bilico: interesse dalla Premier League Articoli correlati Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato!Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome... McTominay, futuro tra Napoli e sogno Premier LeagueIl presente si chiama Napoli, ma il futuro potrebbe riportarlo dove tutto è cominciato. Tutto quello che riguarda Premier League Temi più discussi: Da De Bruyne al futuro di McTominay: Manna svela tutti i piani del Napoli. E su Conte conferma: Non è in discussione; Calciomercato Cagliari, Caprile nel mirino della Premier League; Ndoye sull'interesse di Inter e Napoli: In futuro vedremo cosa accadrà; NAPOLI, ATTENZIONE A BUONGIORNO: NEWCASTLE ALLA FINESTRA PER IL CENTRALE AZZURRO. Newcastle su Buongiorno: il Napoli valuta il futuro del difensoreIl Newcastle punta Buongiorno per rinforzare la difesa. Il Napoli valuta il futuro del centrale azzurro dopo una stagione convincente. europacalcio.it Napoli, il Newcastle punta Buongiorno: ADL pronto a chiedere fino a 50 milioniDopo una prima parte di stagione altalenante, il centrale del Napoli ha ritrovato la solidità ammirata durante la cavalcata verso il quarto scudetto azzurro sotto la guida di Antonio Conte. gonfialarete.com 44 giorni in carica: c’è chi ha fatto peggio di Igor Tudor in Premier League - facebook.com facebook 44 giorni in carica: c’è chi ha fatto peggio di Igor Tudor in Premier League x.com