Roma-Dybala futuro in bilico | Domenica l’ultima all’Olimpico?

Dopo la vittoria sul Parma, l’attenzione si è spostata sul futuro di Dybala, con molti che si chiedono se domenica sarà la sua ultima partita all’Olimpico. Il calciatore, appena interpellato dai giornalisti, ha mostrato un’espressione triste e ha evitato commenti specifici sulla sua permanenza in squadra. La situazione contrattuale e le voci di mercato alimentano le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il clima di festa per il successo ottenuto sul campo del Parma è durato solo il tempo di un istante per Paulo Dybala, il cui volto si è oscurato non appena i cronisti hanno evocato il tema del domani. La situazione contrattuale dell’attaccante argentino, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, ricalca in modo quasi speculare il tormentato epilogo del suo rapporto con la Juventus di quattro anni fa: un accordo in scadenza a giugno 2026 e un silenzio societario che si fa ogni giorno più ingombrante. In vista della stracittadina contro la Lazio, il numero 21 ha lanciato un avvertimento che ha il sapore del congedo, ammettendo come l’imminente derby possa rappresentare la sua ultima apparizione di fronte ai sostenitori giallorossi tra le mura dell’Olimpico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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