Due ore di pulizia della strada e sfilza di auto multate | serve più buon senso
Nella giornata del 19 maggio, in Via Vitali, molte auto sono state multate dalla Polizia Locale durante le due ore dedicate alla pulizia della strada. La segnalazione riguarda un numero consistente di sanzioni inflitte in quel breve intervallo di tempo, mentre alcuni residenti si sono trovati a ricevere verbali per aver lasciato i veicoli in sosta durante le operazioni di pulizia. La situazione ha suscitato discussioni tra i cittadini sulla gestione delle restrizioni e sulla chiarezza delle regole applicate.
«In Via Vitali nella giornata del 19 maggio molti cittadini hanno ricevuto una multa dalla Polizia Locale durante le sole due ore previste per la pulizia della strada. Pur comprendendo l’importanza della pulizia urbana e del rispetto delle regole, ritengo che quanto avvenuto sia stato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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