Due ore di pulizia della strada e sfilza di auto multate | serve più buon senso

Nella giornata del 19 maggio, in Via Vitali, molte auto sono state multate dalla Polizia Locale durante le due ore dedicate alla pulizia della strada. La segnalazione riguarda un numero consistente di sanzioni inflitte in quel breve intervallo di tempo, mentre alcuni residenti si sono trovati a ricevere verbali per aver lasciato i veicoli in sosta durante le operazioni di pulizia. La situazione ha suscitato discussioni tra i cittadini sulla gestione delle restrizioni e sulla chiarezza delle regole applicate.

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