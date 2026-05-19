Due ore di pulizia della strada e sfilza di auto multate | serve buon senso

Da ilpiacenza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 19 maggio, lungo via Vitali, numerosi automobilisti sono stati multati dalla Polizia Locale durante un breve intervallo di due ore, dedicato alla pulizia della strada. Durante quel periodo, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli e sanzionato chiunque fosse in divieto di sosta o avesse violato le norme di parcheggio, portando a una serie di multe in poco tempo. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti, che hanno commentato l’accaduto.

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«In Via Vitali nella giornata del 19 maggio molti cittadini hanno ricevuto una multa dalla Polizia Locale durante le sole due ore previste per la pulizia della strada. Pur comprendendo l’importanza della pulizia urbana e del rispetto delle regole, ritengo che quanto avvenuto sia stato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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