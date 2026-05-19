Due ore di pulizia della strada e sfilza di auto multate | serve buon senso
Nella giornata del 19 maggio, lungo via Vitali, numerosi automobilisti sono stati multati dalla Polizia Locale durante un breve intervallo di due ore, dedicato alla pulizia della strada. Durante quel periodo, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli e sanzionato chiunque fosse in divieto di sosta o avesse violato le norme di parcheggio, portando a una serie di multe in poco tempo. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti, che hanno commentato l’accaduto.
«In Via Vitali nella giornata del 19 maggio molti cittadini hanno ricevuto una multa dalla Polizia Locale durante le sole due ore previste per la pulizia della strada. Pur comprendendo l’importanza della pulizia urbana e del rispetto delle regole, ritengo che quanto avvenuto sia stato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
This Country Has the Cleanest Streets in the World | Cleanest Streets
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Malagò: "Candidatura Figc, aspetto che tutti si pronuncino. Caso derby-tennis? Serve buon senso"
Leggi anche: Auto contro moto ad Albano, strada chiusa e traffico deviato per due ore
IGIENIZZAZIONE AREE CANI Proseguono gli interventi di pulizia profonda delle aree cani, per il benessere di tutti gli animali e dei loro proprietari Giovedì 14 maggio, dalle ore 7.30 alle ore 17.30 circa, gli operatori effettueranno l'igienizzazione delle ar facebook
Hetzner chiede: Che tipo di pulizia primaverile fai sui tuoi sistemi IT? reddit
HARMONIOUS S.A.S. DI DELLA CORTE DOLORES - Results on X | Live Posts & Updates x.com