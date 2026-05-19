Due ore di pulizia della strada e sfilza di auto multate | serve buon senso

Nella giornata del 19 maggio, lungo via Vitali, numerosi automobilisti sono stati multati dalla Polizia Locale durante un breve intervallo di due ore, dedicato alla pulizia della strada. Durante quel periodo, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli e sanzionato chiunque fosse in divieto di sosta o avesse violato le norme di parcheggio, portando a una serie di multe in poco tempo. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti, che hanno commentato l’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui