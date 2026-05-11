Malagò | Candidatura Figc aspetto che tutti si pronuncino Caso derby-tennis? Serve buon senso
L’ex presidente del Coni ha commentato la questione della candidatura della FIGC, affermando che è importante che tutti si esprimano sulla questione. Ha anche parlato del caso derby-tennis, sottolineando che in situazioni come queste è necessario usare buon senso. La scadenza per le decisioni è prevista per il 13 giugno, e al momento non sono state annunciate novità ufficiali.
Giovanni Malagò attende ancora. Come ha sempre detto in questo periodo di incontri con le componenti federali che il prossimo 22 giugno voteranno per il nuovo presidente Figc, preferisce aspettare che tutti, per quanto possibile, manifestino il proprio consenso prima di sciogliere le riserve sulla sua candidatura: "Avevo promesso alle componenti che ho incontrato, per correttezza e rispetto, di aspettare che si pronunciassero - ha detto a margine della presentazione dello storico concorso di Piazza di Siena, che quest’anno compie 100 anni -. C'è ancora tanto tempo fino a mercoledì sera". Il 13 infatti scadono i termini per presentare la candidatura con annesso programma.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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