Malagò | Candidatura Figc aspetto che tutti si pronuncino Caso derby-tennis? Serve buon senso

L’ex presidente del Coni ha commentato la questione della candidatura della FIGC, affermando che è importante che tutti si esprimano sulla questione. Ha anche parlato del caso derby-tennis, sottolineando che in situazioni come queste è necessario usare buon senso. La scadenza per le decisioni è prevista per il 13 giugno, e al momento non sono state annunciate novità ufficiali.

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