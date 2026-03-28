Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato sulla statale 42 ad Albano. La strada è stata chiusa al traffico per circa due ore, mentre un uomo di 38 anni è stato soccorso sul posto. La polizia è intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico deviato.

L’INCIDENTE. Scontro tra un’auto e una moto all’altezza di Albano (e non Brusaporto, ndr), sulla statale 42: la strada è stata chiusa, ferito un 38enne. Un tratto della strada statale 42 «del Tonale e della Mendola» è temporaneamente chiuso al traffico a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Albano Sant’Alessandro. Nell’incidente, sui cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti un’auto e una moto. Lo scontro intorno alle 15 di sabato 28 marzo: ferito un uomo di 38 anni, non dovrebbe essere in pericolo di vita nonostante sia stato trasferito in ospedale a Bergamo in codice rosso. Il traffico è stato deviato, sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Auto contro moto ad Albano, strada chiusa e traffico deviato per due ore

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