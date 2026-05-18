Fermati in auto con 50 grammi di cocaina | arrestati due giovani italiani a Mendrisio

Due giovani italiani sono stati fermati a Mendrisio con circa 50 grammi di cocaina. Gli agenti di polizia hanno effettuato un controllo che ha portato al rinvenimento della sostanza stupefacente, che è stata sequestrata. I due sono stati immediatamente arrestati e portati in commissariato. L'operazione si è conclusa con la conferma del possesso illecito della droga, senza ulteriori dettagli sul processo. La vicenda si inserisce in un quadro di attività di controllo antidroga nella zona.

Due giovani cittadini italiani sono stati arrestati a Mendrisio dopo essere stati trovati in possesso di circa 50 grammi di cocaina. L’operazione è stata resa nota dal Ministero pubblico, dalla Magistratura dei minorenni, dalla polizia cantonale e dall’Ufficio federale della dogana e della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Inseguimento a 200 km/h tra Napoli e provincia: arrestati due giovani con droga e targa straniera

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