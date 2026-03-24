Roma | controlli in aeroporto Ciampino sequestrati 140 chili di sigarette di contrabbando

A Roma, durante controlli all’aeroporto di Ciampino, sono state sequestrate circa 140 chili di sigarette di contrabbando. Le autorità hanno applicato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 375 mila euro.

Circa 140 chili di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati e sono state imposte sanzioni amministrative per un totale di 375 mila euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma presso l’aeroporto di Ciampino, mirati a contrastare il traffico illecito di tabacchi lavorati, provenienti sia da Paesi extra UE che dall’area comunitaria. Controlli e violazioni accertate. L’attività, svolta dai militari della compagnia di Ciampino in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato all’accertamento di circa 130 violazioni. I controlli sono stati effettuati in modo mirato, basandosi su specifiche analisi di rischio, e hanno riguardato i passeggeri in arrivo sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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