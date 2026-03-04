malpensa 1000 chili di sigarette di contrabbando sequestrati in aeroporto

A Malpensa, i Finanzieri del Comando Provinciale di Varese e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 1000 chili di sigarette di contrabbando. L'operazione ha coinvolto controlli all'interno dell'aeroporto, dove sono stati individuati e fermati diversi colli contenenti il materiale illecito. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta all'aeroporto di Malpensa hanno intensificato, dall'inizio del 2026, le attività di contrasto ai traffici illeciti per via aerea. Attività di contrasto al contrabbando di tabacchi L'azione messa in campo dal Gruppo Malpensa e dall'Ufficio Viaggiatori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per contrastare il contrabbando di tabacchi lavorati fuori dall’Ue, ha portato alla denuncia alla Procura di Busto Arsizio di 27 persone per aver introdotto sul territorio nazionale tabacco lavorato di contrabbando e a 96 contestazioni amministrative ed al sequestro di oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

