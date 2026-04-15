iran la guerra nel golfo in diretta trump vicini alla fine satellite spia cinese contro le basi usa mosca aiuta teheran

In Iran, la guerra nel Golfo continua a essere al centro dell’attenzione. Donald Trump ha dichiarato di ritenere che la situazione sia ormai vicina alla conclusione, durante un'intervista a Fox News, riportata su X da Maria Bartiromo. Nel frattempo, si segnalano attività di satelliti cinesi che monitorano le basi statunitensi, mentre la Russia fornisce supporto a Teheran. La regione rimane in uno stato di tensione crescente, con sviluppi che coinvolgono più attori internazionali.

"Penso che sia quasi finita. Voglio dire, la considero molto vicina alla fine". Lo ha detto, in merito alla guerra in Iran, Donald Trump in un'intervista a Fox News, come riferisce su X Maria Bartiromo, che ha intervistato il presidente. "Se me ne andassi adesso, ci vorrebbero 20 anni per ricostruire quel paese. E non abbiamo ancora finito. Vedremo cosa succederà. Credo che vogliano a tutti i costi raggiungere un accordo", ha aggiunto Trump. Di seguito, le principali notizie della giornata sulla guerra nel Golfo: Hormuz, "8 petroliere legate all'Iran costrette a invertire la rotta" - La Marina degli Stati Uniti ha costretto otto petroliere legate all'Iran a invertire la rotta dal 13 aprile, dato in cui e' entrato in vigore il blocco navale imposto da Washington nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Crolla il #turismo nel Medio Oriente per il conflitto #Usa-#Iran e #Dubai annuncia una decisione che allontana sempre di più il movimento vacanziero dal Golfo. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Guerra in Iran, le notizie del 15 aprile x.com