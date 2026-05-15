Alcol e droga alla guida | tra denunce ritiri delle patenti e sequestro dei veicoli quattro automobilisti finiscono nei guai

Negli ultimi giorni, i carabinieri delle compagnie di Senigallia e Jesi hanno intensificato i controlli durante le ore serali e notturne. Durante le operazioni sono stati denunciati quattro automobilisti e sono stati sequestrati alcuni veicoli, oltre al ritiro di altrettante patenti. Uno degli episodi si è verificato a Senigallia nel cuore della notte. Le attività si sono concentrate sul monitoraggio di conducenti sotto effetto di alcol e droga alla guida.

SENIGALLIA E JESI – Negli ultimi giorni i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile delle compagnie di Senigallia e Jesi hanno intensificato i controlli serali e notturni che hanno portato al ritiro di quattro patentiUno degli episodi è avvenuto a Senigallia in piena notte. Un automobilista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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