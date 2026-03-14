Alcol e droga alla guida | quattro violazioni e due test positivi alla marijuana

Nella notte tra il 13 e 14 marzo, la Questura ha effettuato controlli straordinari, verificando 164 veicoli e conducendo test su numerosi automobilisti. Durante l'operazione, sono state riscontrate quattro violazioni legate all’uso di alcol e due casi di guida sotto l’effetto di marijuana. Nessun altro dettaglio sui nomi o eventuali conseguenze legali è stato reso noto.

Sono state controllate 164 persone: ecco riassunti i numeri dei controlli straordinari svolti dalla Questura nella serata e nella notte tra il 13 e 14 marzo Quattro violazioni per alcol e due per assunzione di marijuana alla guida e 164 persone controllate: ecco riassunti i numeri dei controlli straordinari svolti dalla Questura nella serata e nella notte tra il 13 e 14 marzo. Per quanto riguarda l’alcol ci sono state 4 violazioni e decurtati un totale di 40 punti. In due casi la concentrazione alcolemica era compresa tra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue, in un caso la concentrazione era superiore a 1,5 e in un’occasione il conducente si è rifiutato di sottoporsi al test preliminare di screening per l’uso di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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