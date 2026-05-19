Cocaina dalla Germania a Licata con il camion | eseguite 6 misure cautelari

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito sei misure cautelari nell'ambito di un'indagine antidroga denominata “Omnia”. L'operazione ha coinvolto il sequestro di droga proveniente dalla Germania e destinata a Licata, con un camion utilizzato per il trasporto. L'indagine ha avuto origine dall'inchiesta sull'incendio di uno stabilimento dedicato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, avvenuto a gennaio del 2024. Le autorità hanno agito per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

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