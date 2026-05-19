Cocaina dalla Germania a Licata con il camion | eseguite 6 misure cautelari
Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito sei misure cautelari nell'ambito di un'indagine antidroga denominata “Omnia”. L'operazione ha coinvolto il sequestro di droga proveniente dalla Germania e destinata a Licata, con un camion utilizzato per il trasporto. L'indagine ha avuto origine dall'inchiesta sull'incendio di uno stabilimento dedicato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, avvenuto a gennaio del 2024. Le autorità hanno agito per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.
L'inchiesta antidroga che, all'alba, ha permesso di eseguire 6 misure cautelari ha preso origine dall'indagine “Omnia”: quella sull'incendio dello stabilimento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti avvenuto a gennaio del 2024. Le investigazioni - svolte tra aprile 2025 e febbraio 2026 - hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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