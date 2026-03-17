Blitz Prison Break droga ed estorsioni dal carcere | 19 misure cautelari

Nell’ambito di un’operazione condotta dai carabinieri, sono state eseguite 19 misure cautelari a Pescara e in altre città italiane. Gli indagati sono accusati di spaccio di droga, estorsioni e utilizzo illecito di cellulari all’interno delle carceri. L’indagine ha portato alla scoperta di attività criminali che coinvolgono anche detenuti e operatori penitenziari.

Pescara - Operazione dei carabinieri a Pescara e in altre città italiane: indagati accusati di spaccio, estorsione e uso illecito di cellulari anche all’interno delle carceri. Un’articolata operazione condotta dalla procura di Pescara ha portato all’emissione di 19 misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta denominata “Prison Break”, che coinvolge un sistema illecito basato su spaccio di droga, estorsioni e utilizzo di cellulari all’interno delle carceri. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Pescara, con interventi che hanno interessato non solo il capoluogo adriatico ma anche altre città italiane, evidenziando una rete estesa e strutturata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Blitz Prison Break, droga ed estorsioni dal carcere: 19 misure cautelari Articoli correlati Leggi anche: Il boss “Scarface” comandava dal carcere tra droga, estorsioni e pizzo: 19 arresti Anabolizzanti e nandrolone, l’ombra del doping in Toscana. Il blitz dei Nas ed il sequestro: due misure cautelariLucca, 26 febbraio 2026 - Blitz all’alba tra Capannori, in provincia di Lucca e Cassano allo Ionio nell’ambito di un’indagine coordinata dalla...