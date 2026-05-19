Droga armi ed estorsioni | 13 misure cautelari Tutti i nomi
I carabinieri di Bari stanno eseguendo 13 misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Le accuse a carico degli individui includono associazione per delinquere, con reati legati a droga, armi ed estorsioni. L’indagine ha portato all’emissione delle misure restrittive, che coinvolgono soggetti sospettati di aver partecipato a un’organizzazione criminale operante nella zona. Le autorità hanno proseguito le indagini per verificare altri eventuali legami e responsabilità.
I carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo misure cuatelari nei confronti di 13 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di stupefacenti, detenzione di arma comune da sparo ed estorsione in concorso. Le misure sono state disposte dal gip di Bari su richiesta della Dda. Coinvolto anche un candidato con il Partito Democratico alle comunali di Conversano, Alessandro Lomele. I nomi In carcere: Antonella Camponobile, Nicola Camponobile, Anna Caputo, Nicola Caputo, Vito Caputo, Cosimo Di Lorenzo, Alessandro Lomele, Luca Giannoccaro, Pasquale Giannoccaro, Alessio Guardavacaaro, Rocco Panarelli, Ai domiciliari: Vincenzo Magistà, Giuseppe Roberto Del re. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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