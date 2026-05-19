Droga armi ed estorsioni | 13 misure cautelari Tutti i nomi

I carabinieri di Bari stanno eseguendo 13 misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Le accuse a carico degli individui includono associazione per delinquere, con reati legati a droga, armi ed estorsioni. L’indagine ha portato all’emissione delle misure restrittive, che coinvolgono soggetti sospettati di aver partecipato a un’organizzazione criminale operante nella zona. Le autorità hanno proseguito le indagini per verificare altri eventuali legami e responsabilità.

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