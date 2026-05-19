Droga armi ed estorsioni | 13 misure cautelari Tutti i nomi | c' è un candidato alle comunali

I carabinieri di Bari hanno notificato 13 misure cautelari nei confronti di altrettanti individui coinvolti in un’indagine su droga, armi ed estorsioni. Le accuse a vario titolo riguardano associazione per delinquere finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti, traffico di armi e atti estorsivi. Tra le persone coinvolte c’è anche un candidato alle prossime elezioni comunali. Le indagini sono ancora in corso e riguardano vari episodi di illegalità nel territorio.

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I carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo misure cuatelari nei confronti di 13 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di stupefacenti, detenzione di arma comune da sparo ed estorsione in concorso. Le misure sono state disposte dal gip di Bari su richiesta della Dda. Coinvolto anche un candidato con il Partito Democratico alle comunali di Conversano, Alessandro Lomele. I nomi In carcere: Antonella Camponobile, Nicola Camponobile, Anna Caputo, Nicola Caputo, Vito Caputo, Cosimo Di Lorenzo, Alessandro Lomele, Luca Giannoccaro, Pasquale Giannoccaro, Alessio Guardavacaaro, Rocco Panarelli, Ai domiciliari: Vincenzo Magistà, Giuseppe Roberto Del re. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Droga, armi ed estorsioni: 13 misure cautelari. Tutti i nomi: c'è un candidato alle comunali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCACCO AL CLAN STRISCIUGLIO: 12 MISURE CAUTELARI ESEGUITE DAI CARABINIERI NEL QUARTIERE SAN PAOLO Sullo stesso argomento Droga, armi ed estorsioni: 13 misure cautelari. Tutti i nomiI carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo misure cuatelari nei confronti di 13 persone accusate, a vario titolo, di associazione... Droga, armi ed estorsioni: blitz dei carabinieri in provincia di Bari, 13 misure cautelariUn'operazione su larga scala dei carabinieri è in corso nella provincia di Bari dalle prime ore di questa mattina. Droga, armi ed estorsioni: blitz dei carabinieri in provincia di Bari, 13 misure cautelari x.com 19 arresti per traffico di droga ed estorsioni, sequestrate armi e documentati legami con la criminalità organizzata. Coinvolta anche la MarsicaCappadocia - A partire dalle prime ore della mattinata odierna, in Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno, Ciampino, Anzio, Velletri, Amelia, Cappadocia, Sant'Agata del Bianco, Castelletto Sopra ... terremarsicane.it Droga e armi, i ruoli della banda: Amato a capo del sodalizio, Falco il braccio destro operativoL’operazione dei Carabinieri che ha permesso di smantellare un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti ha riportato alla ribalta alcuni volti conosciuti sul territorio pontino. latinaoggi.eu