Droga in auto e in casa arrestato 45enne | sequestrati oltre 400 grammi di cocaina

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pescara con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante un controllo, sono stati sequestrati oltre 400 grammi di cocaina tra la sua auto e la sua abitazione. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga nella zona.

Un uomo di 45 anni residente a Pescara è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ortona nella giornata del 10 aprile, durante un normale controllo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Sorpreso con droga e contanti in auto: arrestato 49enne. Sequestrati 7 grammi di cocainaI Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno arrestato nella tarda serata di ieri, 5 marzo 2026, un uomo di 49 anni ritenuto responsabile... Tor San Lorenzo. I Carabinieri scoprono droga in casa a un 76enne del posto. Sequestrati oltre 700 grammi di stupefacenti tra hashish e cocainaCronache Cittadine TOR SAN LORENZO – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza un 76 enne L'articolo... Porto di Gioia Tauro, scoperti e sequestrati 248 kg di cocaina purissima