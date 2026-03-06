Sorpreso con droga e contanti in auto | arrestato 49enne Sequestrati 7 grammi di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno arrestato un uomo di 49 anni nella tarda serata di ieri, 5 marzo 2026, trovandolo in possesso di sette grammi di cocaina e di una quantità di contanti ritenuta collegata allo spaccio. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato con droga e denaro nella propria auto. L’arresto è avvenuto sul posto.

I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno arrestato nella tarda serata di ieri, 5 marzo 2026, un uomo di 49 anni ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dello spaccio, i militari hanno notato l'uomo, residente nel napoletano e già noto alle forze dell'ordine, aggirarsi con fare sospetto a bordo della propria autovettura. Fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina, suddivisi in sette involucri nascosti all'interno di un cofanetto per caramelle, e di 440 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.