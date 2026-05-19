Dramma a Gagliano del Capo | muore neonato comunità scossa dal dolore
Nella mattinata di oggi, una comunità si trova in lutto dopo la tragica scomparsa di un neonato di poche settimane. L’incidente è avvenuto a Gagliano del Capo, e le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi. La famiglia del bambino è sotto shock e sono in corso le indagini per chiarire le cause di questa morte improvvisa. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti, che si sono stretti intorno ai familiari.
GAGLIANO DEL CAPO – Dramma nella comunità di Gagliano del Capo, dove un bimbo di poche settimane è morto in questa mattina. Il decesso del piccolo è avvenuto in ospedale, presso il “Cardinale Panico” a Tricase, dopo il ricovero nella struttura. Alla base forse le complicanze di una probabile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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