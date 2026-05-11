Un neonato di sei mesi è deceduto in via XXIV Maggio a Jesi dopo aver accusato un malore improvviso mentre era a riposo. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale sanitario per le verifiche del caso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze in cui si è verificato l’episodio.

? Domande chiave Cosa ha causato il malore improvviso mentre il piccolo riposava?. Come hanno fatto i soccorritori a non k?pare in tempo?. Quali risultati attende la famiglia dall'esame autoptico sulla salma?. Perché le condizioni del neonato sono peggiorate prima del trasporto?.? In Breve Evento avvenuto domenica 3 maggio in via XXIV Maggio a Jesi.. Autorità sanitarie disposte autopsia per accertare cause cliniche o ambientali.. Indagini in corso su rilievi effettuati dopo il ritrovamento in culla.. Famiglia di origini nigeriane coinvolta nel dramma domestico.. Un piccolo di soli sei mesi è deceduto domenica 3 maggio in un’abitazione di via XXIV Maggio a Jesi, lasciando una famiglia di origini nigeriane nel dolore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jesi, dramma in via XXIV Maggio: muore un neonato di sei mesi

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