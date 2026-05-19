Doveva accompagnarla all’asilo poi la corsa in ospedale | il dramma di Elodie morta a 2 anni a Bollengo

Una mattina come tante, una famiglia di Bollengo si stava preparando per accompagnare la bambina di due anni all’asilo, quando improvvisamente si è verificato un incidente nel cortile di casa. La bambina è stata investita e le sue condizioni sono subito risultate gravi. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta poco dopo all’ospedale. La notizia ha raggiunto i residenti del paese, lasciando tutti sgomenti di fronte a una tragedia improvvisa e inaspettata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita nel cortile di casa a Bollengo. Una routine familiare che si ripete ogni mattina e che in pochi istanti si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un intero paese. A Bollengo, alle porte di Ivrea, una bambina di 2 anni, Elodie Kullafi, ha perso la vita dopo essere stata investita nel cortile di casa dall’auto guidata dal padre. L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì in via del Castello, nel centro del paese. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia del Commissariato di Ivrea. Il momento che ha cambiato tutto. Secondo le prime informazioni raccolte, erano circa le 8. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Doveva accompagnarla all’asilo, poi la corsa in ospedale: il dramma di Elodie morta a 2 anni a Bollengo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caught husband cheating, pregnant wife immediately left him, making him cry! Sullo stesso argomento Investe e uccide la figlia di due anni, tragedia a Bollengo: doveva accompagnarla all’asiloTorino, 19 maggio 2026 – Una bambina di due anni è morta oggi a Bollengo dopo essere stata travolta dall’auto del padre. Papà investe e uccide la figlia di due anni, tragedia a Bollengo: doveva accompagnarla all’asiloTorino, 19 maggio 2026 – Una bambina di due anni è morta oggi a Bollengo dopo essere stata travolta dall’auto del padre. Elodie morta a 2 anni: la bimba investita dall'auto del papà in manovra nel cortile di casa, doveva andare all'asiloTragedia a Bollengo, comune del Canavese dove una bimba di 2 anni è morta questa mattina per le ferite riportate in un incidente sul quale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ... msn.com Papà investe e uccide la figlia di due anni, tragedia a Bollengo: doveva accompagnarla all’asiloUna manovra con l’auto nel cortile e la piccola sfuggita al controllo degli adulti. La disperata corsa in ospedale poi il verdetto più drammatico. È successo nel Torinese ... quotidiano.net