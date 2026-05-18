America’s Cup | al via le regate preliminari il programma e dove vederle

Le regate preliminari dell’America’s Cup sono iniziate nel Golfo degli Angeli di Cagliari, dove si svolgono le prime gare della competizione. Il programma prevede diverse giornate di sfide tra le imbarcazioni delle varie squadre partecipanti. Gli eventi sono accessibili al pubblico e vengono trasmessi anche in diretta streaming, consentendo agli appassionati di seguire le competizioni da casa o in loco. La manifestazione rappresenta l’avvio ufficiale delle prove di questa edizione della coppa.

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