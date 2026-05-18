America’s Cup | al via le regate preliminari il programma e dove vederle
Le regate preliminari dell’America’s Cup sono iniziate nel Golfo degli Angeli di Cagliari, dove si svolgono le prime gare della competizione. Il programma prevede diverse giornate di sfide tra le imbarcazioni delle varie squadre partecipanti. Gli eventi sono accessibili al pubblico e vengono trasmessi anche in diretta streaming, consentendo agli appassionati di seguire le competizioni da casa o in loco. La manifestazione rappresenta l’avvio ufficiale delle prove di questa edizione della coppa.
Il conto alla rovescia è terminato e il Golfo degli Angeli di Cagliari si prepara a ospitare le attesissime prime regate preliminari di America’s Cup. L’appuntamento sardo apre ufficialmente il lungo cammino di avvicinamento verso l’edizione del 2027, che si terrà per la prima volta nella storia in Italia, nelle acque di Napoli. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, il capoluogo vede scendere in mare cinque dei sette sindacati attualmente iscritti alla competizione sportiva ancora esistente più antica al mondo. Il Defender Emirates Team New Zealand, il Challenger of Record GB1 e i padroni di casa di Luna Rossa schierano ben due equipaggi ciascuno per questa fase. 🔗 Leggi su Sportface.it
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