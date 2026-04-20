Sorteggio ATP Madrid 2026 | orario programma streaming teste di serie

Il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid si avvicina, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L’evento si terrà prossimamente e definirà l’ordine degli incontri, con la pubblicazione di orari e programma completo. Saranno rese note anche le teste di serie, mentre le partite saranno trasmesse in streaming, offrendo la possibilità di seguire l’intera competizione.

Cresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sulla terra battuta. L’urna verrà aperta lunedì 20 aprile (ore 10:00), con orario ancora da definire, per delineare il percorso dei protagonisti nel torneo in programma dal 22 aprile al 3 maggio sui campi della capitale spagnola. Il main draw, composto da 96 giocatori, prenderà il via mercoledì 22 aprile, ma le 32 teste di serie beneficeranno di un bye al primo turno ed entreranno in scena direttamente al secondo. Come da tradizione, dopo il posizionamento dei giocatori non teste di serie e dei numeri 1 e 2 del seeding – collocati rispettivamente nella parte alta e bassa del tabellone – si procederà con il sorteggio delle teste di serie n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming, teste di serie Notizie correlate Quando il sorteggio dell’ATP di Madrid 2026? Orario, teste di serie, streamingIl sorteggio del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, in Spagna, si terrà lunedì 20 aprile (orario da definire): sulla terra... Leggi anche: Sorteggio ATP Montecarlo 2026: orario, streaming, teste di serie Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Quando il sorteggio dell’ATP di Madrid 2026? Orario, teste di serie, streaming; Tennis ATP e WTA · Madrid Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Quando si svolge il sorteggio di Madrid? Data, orario e italiani coinvolti; ATP 1000 Madrid 2026: il calendario, il tabellone, il tabellone e dove vederlo in TV. Sorteggio ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming, teste di serieCresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sulla terra ... oasport.it Sorteggio ATP Madrid 2026: i possibili avversari di Sinner turno per turno. Cambia tutto senza Alcaraz e DjokovicCresce l'attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Madrid: la cerimonia andrà in scena domani, lunedì 20 aprile, e quindi ... oasport.it Jannik Sinner si allena a Madrid: chi ha affrontato e un lunedì di fuoco. Prima il sorteggio, poi lo show dei Laureus… - x.com Flavio Cobolli - Ben Shelton Cobolli vince il Sorteggio e va a servire . 0-30. Non così ! In corridoio 15-40. Break. Lento Cobolli al rientro dal servizio : 0-1. Palla corta del tutto fortunosa : 15 pari. 15-30. Seconda tagliata a 200 km ! 30 pari. 30-40. Palla break. No - facebook.com facebook