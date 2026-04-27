Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi in tv si svolge il match tra Darderi e Cerundolo all'ATP Madrid 2026. Si tratta di un incontro che potrebbe determinare l'accesso agli ottavi di finale del torneo. L'incontro viene trasmesso in diretta streaming e televisiva, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali dell'evento. Il confronto si presenta come una sfida tra due giocatori che si conoscono bene, con l'obiettivo di superare l'avversario e avanzare nel torneo.

Superare un grande amico, ma soprattutto un avversario ostico per guadagnarsi un posto negli ottavi di finale in quello che può sembrare il secondo atto di una questione di famiglia. Nell’incontro dei sedicesimi di finale del torneo ATP di Madrid Luciano Darderi, testa di serie numero diciotto, affronta l’argentino Francisco Cerundolo, sedicesimo favorito del tabellone spagnolo. L’incontro, terzo in programma sul Court 4, non inizierà prima delle 15:00. L’azzurro, al debutto, ha superato in maniera netta, 6-1 6-3 il punteggio finale, Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco. Il livello della sfida si alza adesso ulteriormente e chiama il giocatore italiano ad elevare lo standard della sua prestazione per continuare il cammino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingLuciano Darderi torna in campo lunedì 27 aprile per sfidare l’argentino Francisco Cerundolo nei sedicesimi di finale del Madrid Open 2026, quarto... Dove vedere in tv Darderi-Baez oggi, ATP Buenos Aires 2026: orario semifinale, programma, streamingOggi, sabato 14 febbraio, Luciano Darderi affronterà Sebastian Baez nelle semifinali dell’ATP250 di Buenos Aires. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Pronostici Tennis oggi: analisi e dove vedere in TV Cobolli e Darderi; Madrid, Darderi e Cobolli a caccia degli ottavi. Dove vedere i loro match in tv. Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSuperare un grande amico, ma soprattutto un avversario ostico per guadagnarsi un posto negli ottavi di finale in quello che può sembrare il secondo atto ... oasport.it Madrid, Darderi e Cobolli a caccia degli ottavi. Dove vedere i loro match in tvAlle 15 l'italo-argentino cerca la rivincita contro Francisco Cerundolo che due mesi fa lo ha eliminato a Buenos Aires, il romano affronta, attorno alle 19, il paraguayano Vallejo, proveniente dalle q ... msn.com In un 25 aprile in cui l’Italia si ritrova a fare i conti con lo spauracchio di un nuovo possibile scandalo calcistico, ecco che da Madrid arrivano indicazioni importanti. Bene Darderi contro l’amico Cerundolo, male ancora Jasmine Paolini che esce di scena contro - facebook.com facebook Tennis: Madrid, Darderi batte Juan Manuel Cerundolo e va agli ottavi x.com