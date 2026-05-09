Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali di Roma 2026 con un debutto molto atteso contro Sebastian Ofner. Il match si giocherà al Centrale e l’orario di inizio è stato comunicato. Sono disponibili diverse modalità per seguire l’evento, sia in diretta televisiva che in streaming online. Le informazioni sui canali e le piattaforme di trasmissione sono state rese note dagli organizzatori.

Debutto attesissimo per Jannik Sinner al Foro Italico contro Sebastian Ofner. Ecco orario del match, programma del Centrale e tutte le opzioni per seguirlo in diretta TV e streaming. L'attesa è finita. Oggi, sabato 9 maggio 2026, al Foro Italico è il giorno di Jannik Sinner. L'altoatesino fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia dopo essere entrato nell'Olimpo delle leggende del tennis: è l'unico giocatore nella storia di questo sport capace di vincere cinque Masters 1000 consecutivi (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid). Ecco come seguirlo in TV in streaming L'avversario e il precedente "nascosto" Al secondo turno Sinner troverà l'austriaco Sebastian Ofner (n.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jannik Sinner agli Internazionali di Roma 2026: dove vedere il match in TV e streaming

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