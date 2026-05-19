Dov’è il tuo amante? e spara con la pistola rubata contro il materasso | torna subito in carcere
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo di 42 anni, originario dell’Albania, contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che lo aveva revocato dall’affidamento in prova al servizio sociale. La decisione è arrivata dopo che l’uomo era stato coinvolto in un episodio in cui aveva sparato con una pistola rubata contro un materasso, chiedendo “Dov’è il tuo amante?”. La revoca dell’affidamento comporta il suo immediato ritorno in carcere.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un albanese di 42 anni contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che lo scorso 12 gennaio 2026 aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concessogli.L’uomo era stato ammesso alla misura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Una pistola in borsa e tanta voglia di libertà | La ragazza con la pistola | Film Completo
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