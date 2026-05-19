Dov’è il tuo amante? e spara con la pistola rubata contro il materasso | torna subito in carcere

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo di 42 anni, originario dell’Albania, contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che lo aveva revocato dall’affidamento in prova al servizio sociale. La decisione è arrivata dopo che l’uomo era stato coinvolto in un episodio in cui aveva sparato con una pistola rubata contro un materasso, chiedendo “Dov’è il tuo amante?”. La revoca dell’affidamento comporta il suo immediato ritorno in carcere.

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