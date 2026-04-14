Torino spara contro un bar e nasconde una bomba a mano sotto il materasso | arrestato 44enne

A Torino, un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver esploso colpi contro un bar. Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno trovato un fucile e una bomba a mano nascosta sotto il materasso. L’indagine si è concentrata su questa vicenda, che ha portato all’arresto dell’uomo, accusato di aver commesso il gesto violento e di aver detenuto un ordigno esplosivo.

Un arresto per detenzione di armi da guerra e detenzione di arma alterata a Torino. Un uomo di 44 anni è stato fermato dopo aver sparato contro la vetrina di un bar e, durante la perquisizione nella sua abitazione, è stata rinvenuta una granata funzionante. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle 21 di domenica, quando è stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro la vetrina di un bar situato in corso Vercelli. L’autore del gesto, un uomo in sedia a rotelle, si è poi allontanato dal luogo dell’accaduto. La lite e gli spari contro il bar Poco prima dell’esplosione dei colpi, all’interno del bar si era verificata una discussione tra due persone, una delle quali era proprio l’uomo in carrozzina.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Torino, spara contro un bar e nasconde una bomba a mano sotto il materasso: arrestato 44enne Giugliano, terrore in casa: picchia sorella con una mazza e nasconde pistola rubata sotto il materassoAncora violenza domestica a Giugliano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne già noto alle... Massa di somma: Colpo al municipio e poi si nasconde sotto al materasso. Denunciato dai CarabinieriDopo il furto negli uffici comunali tenta di nascondersi nel cassettone del letto, denunciato un 40enne 300 euro portati via dalla cassa dell’Ufficio...