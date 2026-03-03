Giugliano terrore in casa | picchia sorella con una mazza e nasconde pistola rubata sotto il materasso

A Giugliano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver maltrattato la sorella con una mazza e aver nascosto sotto il materasso una pistola rubata. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito a una segnalazione di violenza domestica. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di maltrattamenti in famiglia.

Ancora violenza domestica a Giugliano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne già noto alle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di una lite in un appartamento. Giunti sul posto, i militari hanno trovato una donna di 51 anni che ha raccontato di essere stata aggredita dal fratello con calci, pugni e colpi inferti con una mazza da baseball. Secondo quanto riferito dalla vittima, le violenze andavano avanti da anni. L’uomo, tossicodipendente, avrebbe quotidianamente preteso denaro per acquistare droga, aggredendo sia la sorella sia la madre di 73 anni in caso di rifiuto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

