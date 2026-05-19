Dormire sul marciapiede per un permesso | odissea alla caserma Fadini tra cartoni bagarini e sacchi a pelo

Ogni notte si ripete una scena che coinvolge persone che dormono sui marciapiedi di fronte a una caserma, spesso utilizzando cartoni, sacchi a pelo e affrontando l’intervento di bagarini. La presenza di persone senza un tetto e la loro ricerca di un riparo temporaneo sono elementi che si ripetono da tempo in questa zona. La situazione si protrae da mesi, creando un'immagine di disagio visibile a chi transita da quella strada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui