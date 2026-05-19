Dormire sul marciapiede per un permesso | odissea alla caserma Fadini tra cartoni bagarini e sacchi a pelo

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni notte si ripete una scena che coinvolge persone che dormono sui marciapiedi di fronte a una caserma, spesso utilizzando cartoni, sacchi a pelo e affrontando l’intervento di bagarini. La presenza di persone senza un tetto e la loro ricerca di un riparo temporaneo sono elementi che si ripetono da tempo in questa zona. La situazione si protrae da mesi, creando un'immagine di disagio visibile a chi transita da quella strada.

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Firenze, 19 maggio 2026 – Una scena che si ripete tutte le notti o quasi, tra disperazione e qualche espediente per sbarcare il lunario. Immagini che cambiano con la stagione, ma non con la necessità: quella di ottenere un posto allo sportello dell’ufficio immigrazione, l’indomani mattina. Per sé o, in qualche caso, anche per un altro. In quella lunga fila di persone che dormono sul marciapiapiede della caserma Fadini, vicino alla Fortezza da Basso, filmata da un tassista e diventata virale in un batter di ciglia, c’è di tutto. Da chi vuol essere davanti allo sportello prima degli altri, a chi “venderà“ al miglior offerente il proprio posto ottenuto dopo una notte sui cartoni (che rimangono spesso sul marciapiede), sotto al sacco a pelo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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