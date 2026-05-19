Doppietta di Cutrone | il Monza batte la Juve Stabia e centra la finale dei playoff

Nel match di ritorno dei playoff, il Monza ha sconfitto la Juve Stabia con un risultato di 2-1. La partita si è conclusa con entrambe le squadre che hanno segnato nel finale, dopo un pareggio di 2-2 all’andata. Le reti decisive sono state segnate tutte negli ultimi minuti dell’incontro. Con questa vittoria, il Monza si è qualificato per la finale della competizione. La squadra di Bianco si prepara ora alla prossima sfida.

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Fino a sette anni fa erano amici e giocavano per gli stessi colori, quelli rossoneri. Stavolta, uno ha fatto lo sgambetto all’altro. Una doppietta nel finale di Patrick Cutrone lancia il Monza in finale playoff ed elimina la Juve Stabia di Ignazio Abate, a cui serviva una vittoria per accedere all’ultimo turno. Troppo poco hanno fatto i campani per vincere: un solo tiro in porta nel recupero e un paio di calci d’angolo nel finale. All’U-Power Stadium termina 2-1. Il momentaneo pari di Burnete al 91’ sembrava aver riacceso una fiammella di speranza per la Juve Stabia, spenta cinque minuti dopo da uno straordinario Cutrone, abile a insaccare a porta vuota il gol qualificazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Doppietta di Cutrone: il Monza batte la Juve Stabia e centra la finale dei playoff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Monza Juve Stabia 2-1: CUTRONE MANDA I BRIANZOLI IN FINALE PLAYOFF! Castellammare Furiosa Sullo stesso argomento Cutrone regala al Monza la finale dei playoff di Serie B: Juve Stabia battuta 2-1Una doppietta di Patrick Cutrone nei minuti finali ha regalato al Monza la finale dei play-off di Serie B. PAGELLE e TABELLINO Monza-Juve Stabia 2-1: mago Cutrone, brianzoli in finaleVoti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valido per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B. | Doppietta di Cutrone, il Monza batte la Juve Stabia e vola in finale play off | Ecco il quadro completo dei play off di Serie B #MondoRossoBlù #MRB #SerieB x.com Monza-Juve Stabia 2-1, la doppietta di Cutrone manda i brianzoli in finale dei playoffIl Monza vola in finale dei playoff dopo aver battuto la Juve Stabia: ai brianzoli sarebbe bastato anche solo un pareggio visto il 2-2 maturato all'andata e il miglior piazzamento ... ilmessaggero.it Cutrone regala al Monza la finale dei playoff di Serie B: Juve Stabia battuta 2-1Una doppietta di Patrick Cutrone nei minuti finali ha regalato al Monza la finale dei play-off di Serie B. La squadra di Paolo Bianco si giocherà la promozione con la vincente tra Catanzaro e Palermo. fanpage.it