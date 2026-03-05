Trump riunisce a Miami la destra latinoamericana | una messa in scena di un blocco che non c’è

Il 7 marzo, a Miami, Donald Trump organizza un incontro con un gruppo di presidenti latinoamericani scelti, senza definire l’evento come un vertice ufficiale. L’obiettivo sembra essere la creazione di un fronte comune, anche se non si tratta di un tentativo di rilanciare il dialogo multilaterale regionale. L’iniziativa coinvolge leader di diversi paesi del continente, ma non si parla di un vero e proprio incontro istituzionale.

Il 7 marzo Donald Trump riunirà a Miami un gruppo selezionato di presidenti latinoamericani. Non sarà un vertice regionale nel senso tradizionale del termine, né un tentativo di rilanciare il dialogo multilaterale nel continente. Sarà piuttosto la messa in scena di un nuovo blocco politico costruito attorno alla visione geopolitica della Casa Bianca. Il vertice si terrà al Trump National Doral, uno dei simboli del potere economico e politico del presidente statunitense nel sud della Florida, e riunirà leader che negli ultimi anni si sono distinti per la loro vicinanza ideologica alla nuova amministrazione USA: Javier Milei dall’Argentina, Nayib Bukele da El Salvador, Santiago Peña dal Paraguay, Daniel Noboa dall’Ecuador, Rodrigo Paz dalla Bolivia e Nasry “Tito” Asfura dall’Honduras. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

