Si dimette il capo dell’Antiterrorismo Usa Joe Kent la bordata da destra a Trump | Trascinati in guerra da Israele così ci porti nel baratro

Il direttore del centro antiterrorismo degli Stati Uniti, Joe Kent, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva in polemica con l’ex presidente Donald Trump e riguarda la guerra in Iran iniziata lo scorso 28 febbraio. Kent, di orientamento di destra, ha criticato pubblicamente la direzione presa, definendo la situazione un rischio che potrebbe portare il paese nel baratro.

Il direttore del centro Usa antiterrorismo Joe Kent si è dimesso dal suo incarico, in polemica con Donald Trump e con la guerra in Iran lanciata lo scorso 28 febbraio. Lo ha annunciato lo stesso Kent condividendo su X la lettera di dimissioni inviata al presidente Usa, che lo aveva nominato in quel posto solo pochi mesi fa. Si tratta delle prime dimissioni di un alto funzionario dell’Amministrazione Trump dall’inizio della guerra: un campanello d’allarme potente per il leader Usa, considerato che il mondo MAGA che lo ha portato alla Casa Bianca col motto America First da settimane è in fermento e a disagio per quella guerra «lontana» e senza fine apparente. 🔗 Leggi su Open.online

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