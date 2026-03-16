Referendum Meloni prova a convincere gli indecisi | Se vince il No resto qui mi giudicherete tra un anno

La presidente del Consiglio interviene a Quarta Repubblica su Rete4 per cercare di convincere gli indecisi sul referendum, affermando che se vincesse il No resterà in carica e che saranno gli elettori a giudicarla tra un anno. La sua dichiarazione si rivolge direttamente agli italiani, con l’obiettivo di influenzare le scelte di voto prima della consultazione.

La presidente del Consiglio Meloni, intervenuta questa sera a Quarta Repubblica su Rete4, lancia l'ennesimo appello per il voto sul referendum sulla Giustizia: "Io intendo arrivare alla fine della legislatura e farmi giudicare dagli italiani sul complesso del lavoro che ho fatto, quindi non avrebbe senso che io mi dimettessi, anche nel caso di vittoria del No". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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