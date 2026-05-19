Dopo 40 anni a Como faccio fatica a tornarci | la città è diventata un grande albergo diffuso

Dopo quarant’anni trascorsi a Como, un residente ha espresso difficoltà nel tornare in città, sottolineando come questa sia cambiata nel tempo fino a diventare, a suo avviso, un grande albergo diffuso. La sua testimonianza, condivisa attraverso un lungo post sui social, ha riacceso il dibattito sul futuro di Como, con alcuni che vedono un’opportunità di rilancio turistico e altri che percepiscono una perdita del senso di appartenenza alla città. La discussione coinvolge diverse opinioni sulla trasformazione urbana e sulla gestione del territorio.

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