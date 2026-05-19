Dopo 40 anni a Como faccio fatica a tornarci | la città è diventata un grande albergo diffuso
Dopo quarant’anni trascorsi a Como, un residente ha espresso difficoltà nel tornare in città, sottolineando come questa sia cambiata nel tempo fino a diventare, a suo avviso, un grande albergo diffuso. La sua testimonianza, condivisa attraverso un lungo post sui social, ha riacceso il dibattito sul futuro di Como, con alcuni che vedono un’opportunità di rilancio turistico e altri che percepiscono una perdita del senso di appartenenza alla città. La discussione coinvolge diverse opinioni sulla trasformazione urbana e sulla gestione del territorio.
C’è chi parla di rilancio turistico e chi invece sente di aver perso la propria città. A riaccendere il dibattito sul futuro di Como è stato nelle ultime ore un lungo post pubblicato sui social da Luca Ceruti, ex esponente del Movimento 5 Stelle comasco, che ha raccontato il suo rapporto ormai. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française
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