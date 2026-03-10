Isabel Totti, nata il 10 marzo del 2016, ha compiuto 10 anni e la famiglia ha condiviso sui social i messaggi di auguri. Chanel Totti, sorella di Isabel, ha pubblicato un messaggio di auguri, esprimendo la sua emozione per il compleanno della sorella. Chanel sta per iniziare una nuova esperienza televisiva a Pechino Express.

Nata il 10 marzo del 2016, oggi Isabel Totti compie 10 anni e, come di consueto, la famiglia ha condiviso i dolci messaggi di auguri sui social, un rito immancabile per Chanel, la sorella, che sta per iniziare la sua nuova avventura televisiva a Pechino Express. “Oggi compi 10 anni, e faccio ancora fatica a crederci. Mi sembra ieri quando eri così piccola che ti tenevo in braccio”, così ha iniziato il lungo messaggio sui social, condividendo alcuni scatti dolcissimi insieme alla bambina. Anche Francesco Totti ha condiviso un post: “Sarò sempre al tuo fianco”. Isabel Totti compie 10 anni: gli auguri della famiglia, da Chanel a papà Francesco. La prima a condividere sui social gli auguri per la piccola Isabel, che compie 10 anni oggi 10 marzo, è stata proprio la sorella Chanel. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chanel Totti, i dolci auguri alla sorella Isabel per i suoi 10 anni: “Faccio fatica a crederci”

