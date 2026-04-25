Quest’anno si celebra il quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl, considerato l’incidente nucleare più grave mai registrato. La città di Pripyat, abbandonata dopo l’incidente, si presenta come una città fantasma, circondata dalla vasta zona radioattiva. Questa area, ancora inaccessibile, si estende per decine di chilometri e resterà per circa 24.000 anni caratterizzata da livelli di radioattività elevati.

Kiev, 25 aprile 2026 – Ricorre quest’anno il quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl, un evento che rimane scolpito nella memoria collettiva come il più grave incidente nucleare della storia. Ad oggi, secondo i dati ufficiali, l’evento influenza ancora la vita di oltre 3,5 milioni di persone, lasciando un’eredità di contaminazione che copre quasi 50 mila chilometri quadrati di territorio tra Ucraina e Bielorussia. https:www.quotidiano.netvideoesterila-centrale-nucleare-di-chernobyl-quarantanni-dopo-il-disastro-l0atno90 Cosa è successo. Era il 26 aprile del 1986. Tutto ebbe inizio presso il reattore numero 4 della centrale. Come ricorda la Bbc, l'incidente fu il risultato di un test di sicurezza mal gestito, autorizzato in condizioni di estrema instabilità del sistema.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chernobyl, 40 anni dopo: la città fantasma di Pripyat e la zona radioattiva per 24mila anni

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