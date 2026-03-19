La madre di Kata la bambina scomparsa a Firenze Portata via da uomini che volevano lo sgombero dell’hotel

La madre di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa nel 2023 dall'ex hotel Astor di Firenze, riferisce che la figlia è stata portata via da uomini che volevano lo sgombero dell’hotel. La donna ha spiegato che la scomparsa è avvenuta durante un tentativo di allontanamento forzato della bambina, senza fornire ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze esatte.

La madre della piccola Kata torna a sostenere che la figlia sia stata rapita e punta il dito sul racket delle stanze dell’ex hotel Astor. A due anni e mezzo dalla scomparsa della bimba di 5 anni dall’albergo occupato di Firenze, Katherine Alvarez indica una pista sul movente del possibile sequestro della figlia. E lo fa mentre il fascicolo aperto dalla procura sarebbe vicino all’archiviazione. La scomparsa di Kata La piccola di origini peruviane Kataleya Alvarez è sparita il 10 giugno del 2023 dall’ex hotel Astor di Firenze, un albergo chiuso dal 2020 ma occupato da una settantina di persone di diversa nazionalità, in cui viveva con la famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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