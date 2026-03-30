La Procura di Ravenna ha chiesto il rinvio a giudizio per dieci delle dodici persone coinvolte nell'indagine sull’alluvione avvenuta a settembre 2024. Questa richiesta riguarda l’accusa di disastro colposo. L'inchiesta si concentra sulle responsabilità legate all'evento calamitoso, che ha causato danni e disagi nella zona interessata. Le udienze preliminari sono in programma nelle prossime settimane.

Queste le richieste della Procura, mentre per altri due indagati si va verso l'archiviazione. Ipotizzato anche il reato di pericolo di disastro per gli interventi realizzati dopo le prime due alluvioni Dieci richieste di rinvio a giudizio: questo è quanto la Procura di Ravenna chiede per 10 delle 12 persone indagate nell'indagine che riguarda l'alluvione del settembre 2024. Per le altre due persone che erano state indagate viene invece richiesta l'archiviazione per l'inquadramento formale dei loro ruoli durante i fatti contestati. Lo riporta l'Ansa. Un'inchiesta, portata avanti dai pm Daniele Barberini e Francesco Coco, che era partita dall'esondazione e dalla rotta del fiume Lamone che hanno causato tremendi danni in particolare nel borgo di Traversara. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Indagine sull'alluvione 2024, chiesto il rinvio a giudizio per dieci persone: c'è l'accusa di disastro colposo

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