Un'associazione nata nel 2004 si impegna a promuovere la donazione di sangue tra i giovani. Nel corso di un evento a Firenze, si è parlato dell’importanza di coinvolgere di più le nuove generazioni in questa pratica. Sono state illustrate le attività dell’associazione e le iniziative rivolte a sensibilizzare i giovani sulla donazione. La discussione ha evidenziato la necessità di aumentare la partecipazione tra i più giovani.

Firenze, 29 aprile 2026 – Per conoscere meglio 'Fratres Varlungo', associazione nata nel 2004 per fare attività di racconta sangue sul territorio fiorentino, abbiamo intervistato Maurizio Carletti, vicepresidente Fratres Varlungo e responsabile di Fratres territoriale Firenze e Prato, realtà di estrazione cattolica nata dalla Misericordia di cui lo stesso è volontario. A ventun’anni dall’approvazione della legge 219 sul trasfusionale quanto nel nostro Paese è sentito il tema della donazione di sangue? “Vi è stato un periodo in cui in Toscana la donazione di sangue era molto più sentita rispetto ad oggi perché sia Avis che Fratres, come qualsiasi altra associazione che fa capo ai donatori di sangue, andava direttamente a casa del donatore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donare il sangue, gesto d’amore. “I giovani vanno coinvolti di più”

La Mia Prima Donazione di Sangue | Come Diventare Donatore e Perché Farlo

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Bitonto, una famiglia intera dona il sangue: il gesto che diventa esempio; La Mens Sana Basketball dona sangue: Un gesto semplice e di grande valore; Quattro giovani scelgono di donare il sangue; Non è vanità, è responsabilità: la prima donazione del sangue vista dagli occhi di uno studente.

Donare sangue: un gesto semplice che salva viteDonare il sangue è uno degli atti di solidarietà più concreti e immediati che una persona possa compiere. Un gesto semplice ... radiocl1.it

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