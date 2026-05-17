Tragedia a Casoria | sedicenne muore dopo aver mangiato un gelato

Una tragedia si è verificata a Casoria, dove un ragazzo di sedici anni è deceduto dopo aver consumato un gelato. Le autorità hanno sequestrato alcuni campioni del prodotto, sottoponendoli ad analisi chimiche. Le verifiche sono volte a chiarire le cause dell’incidente e a capire come sia stato possibile un errore in un prodotto dichiarato senza lattosio. Le indagini sono in corso e i risultati delle analisi sono attesi nelle prossime ore.

? Domande chiave Come è stato possibile un errore in un prodotto senza lattosio?. Cosa hanno rivelato le analisi chimiche sui campioni sequestrati dai Carabinieri?. Perché il cortisone somministrato dagli amici non ha fermato il malore?. Chi dovrà rispondere dell'errore nella preparazione o nello scambio dei contenitori?.? In Breve Procura di Napoli Nord e Carabinieri di Casoria indagano sulla causa del decesso.. I Carabinieri hanno sequestrato i gusti di gelato per analisi chimiche specifiche.. Il sindaco Raffaele Bene ha espresso vicinanza alla comunità di 73mila abitanti.. L'avvocato Francesco Petruzzi assiste la madre in attesa dell'esame autoptico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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