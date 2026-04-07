La Guernica di Picasso divide la Spagna | ecco perché Madrid non vuole prestare l’opera al Guggenheim di Bilbao

La Guernica di Picasso, realizzata nel 1937 in risposta al bombardamento della città basca durante la guerra civile spagnola, continua a suscitare divisioni in Spagna. Madrid si oppone alla possibilità di prestare l’opera al Guggenheim di Bilbao, una decisione che ha generato dibattiti tra le diverse regioni del paese. L’opera, simbolo di sofferenza e distruzione, rimane al centro di tensioni che coinvolgono questioni storiche e culturali.

Dalla distruzione della città basca di Guernica durante la guerra vicile spagnola del 1937 nacque, nello stesso anno, il dipinto più famoso di Pablo Picasso, la Guernica, opera concepita proprio come reazione al bombardamento della città. L’opera, lunga quasi 8 metri e quasi 4, trasforma un episodio storico in un’immagine destinata a diventare uno dei simboli più riconoscibili contro gli orrori della guerra. Oggi il dipinto è conservato al Museo Reina Sofía di Madrid ed è tornato al centro dell’attenzione per la richiesta del governo basco di esporlo temporaneamente al Guggenheim di Bilbao tra ottobre 2026 e giugno 2027, in occasione del novantesimo anniversario del bombardamento. 🔗 Leggi su Open.online Guernica al centro dello scontro: Reina Sofia rifiuta di prestare l’opera al Guggenheim di BilbaoIl famoso quadro di Picasso, Guernica, è al centro di un dibattito che supera i confini dell'arte: i Paesi Baschi hanno chiesto in prestito l'opera... Scontro per il Guernica di Picasso: Madrid blocca il ritorno a BilbaoIl governo basco e l’amministrazione di Madrid sono attualmente impegnati in un acceso scontro per il trasferimento temporaneo del Guernica di... Temi più discussi: Bilbao chiede Guernica, ma Madrid rifiuta il prestito: polemica sul capolavoro di Picasso; Guernica di Picasso al centro di uno scontro politico in Spagna; Guernica, la Pasqua e la com-passione; Per la prima volta dopo quasi 40 anni, Guernica di Picasso potrebbe lasciare Madrid. Spagna: governo basco preme perché Guernica venga trasferita a Bilbao nonostante la sua fragilitàIl governo basco chiede Guernica, forse la più nota opera del pittore spagnolo Pablo Picasso, da decenni. La vuole al Guggenheim di Bilbao per nove mesi. Il Reina Sofía ha appena pubblicato una relazi ... it.euronews.com Guernica contesa. Sta a Madrid, la vuole Bilbao (per ora resta a Madrid)I Paesi Baschi chiedono il prestito dell’opera in occasione del novantesimo anniversario del bombardamento, ma il Reina Sofìa si oppone; deciderà il Governo ... huffingtonpost.it Guernica, il capolavoro di Picasso resta al Reina Sofía: niente prestito a Bilbao. Dietro il no non ci sono solo motivi tecnici, ma anche storia, identità e tensioni mai del tutto sopite. Scopri i 5 motivi della decisione che sta facendo discutere tutta la Spagna ht - facebook.com facebook Bilbao chiede Guernica, ma Madrid rifiuta il prestito: polemica sul capolavoro di Picasso x.com