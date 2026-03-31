Guernica al centro dello scontro | Reina Sofia rifiuta di prestare l’opera al Guggenheim di Bilbao
Il quadro di Picasso, Guernica, è al centro di un confronto tra due istituzioni culturali. I Paesi Baschi hanno richiesto in prestito l’opera dal 2026 al 2027, sostenendo motivazioni legate alla loro identità storica e culturale. Tuttavia, il museo di Madrid ha rifiutato la richiesta, impedendo che l’opera venga temporaneamente trasferita al Guggenheim di Bilbao. La vicenda coinvolge questioni di natura politica e culturale legate alla gestione del patrimonio artistico.
Il famoso quadro di Picasso, Guernica, è al centro di un dibattito che supera i confini dell'arte: i Paesi Baschi hanno chiesto in prestito l'opera da ottobre 2026 a giugno 2027 motivando la loro identità storica e culturale, ma Madrid ha riufiutato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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